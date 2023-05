Maltempo, anche il due maggio allerta gialla

Prosegue il maltempo in questo inizio di maggio: sarà allerta gialla anche domani, 2 maggio. La protezione civile regionale, infatti, ha diramato un nuovo stato di allerta di secondo livello per tutta la Sicilia orientale che sarà in vigore per tutta la giornata di domani, causa maltempo.

Secondo il bollettino della Protezione Civile Regionale le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrale tirrenica e nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Molto mossi lo Stretto di Sicilia e localmente il Tirreno centro-meridionale. Non è previsto vento.

