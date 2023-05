NuovaMente per San Fratello, entusiasmo per la lista “da battere” alle amministrative

Raccoglie l’eredità politica dell’amministrazione uscente, con uno sguardo al futuro la lista Nuovamente per San Fratello, che si è presentata ai cittadini lo scorso 30 aprile con un incontro a sostegno del candidato Sindaco Giuseppe Princiotta. Un vero e proprio bagno di folla ha accompagnato l’evento, a testimonianza di come ci sia grande entusiasmo e partecipazione intorno a questa squadra, che si conferma come la compagine da battere in questa tornata elettorale. Oltre al candidato a sindaco, che ha aperto la discussione e spiegato parte del proprio progetto, hanno preso parola il Sindaco Salvatore Sidoti – che ha ribadito il proprio pieno sostegno alla lista – e gli assessori designati dott.ssa Anna Calcó e l’avv. Paolo Giovanni Rotelli.

La lista NuovaMente per San Fratello rappresenta senz’altro un cambio generazionale e una coesione tra l’amministrazione uscente- rimasta sempre unita e compatta – buona parte dell’opposizione e con l’innesto di giovani.

Nonostante le avverse condizioni climatiche i cittadini sono accorsi in massa affollando interamente il locale, finanche ad occupare tutta la strada adiacente a testimonianza del crescente entusiasmo intorno a questo progetto che secondo molti può rappresentare una grande occasione per San Fratello.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it