Il Maggio dei Libri 2023 a Messina: il programma completo

Al via da giovedì 4 maggio 2023 la XIII edizione del Il Maggio dei Libri 2023 – “ Il mondo è un libro”, organizzata dalla I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale” Servizio “Cultura” Ufficio Biblioteca “G. Pascoli” che avrà come titolo “Il mondo è un libro”.

Si inizierà giovedì 4 Maggio con due eventi in programma presso la Galleria d’Arte “Lucio Barbera: alle ore 10.00 la presentazione del libro “Il paese del sole” di Tonino Mosconi mentre, alle ore 16.30, a cura di Nino Principato e Giuseppe Previti, sarà illustrato il libro “Profumo di tigli” di Giuseppe Ruggeri.

“Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale nata nel 2011 per la promozione della lettura sostenuta dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Il tema istituzionale di questa XIII Edizione de “Il Maggio dei Libri” è “Se leggi sei forte!”, perché chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee, contro ingiustizie, sofferenze e ostacoli, sa come prendersi cura di sé stesso e reagire di fronte alle avversità.

La manifestazione, che punta a coinvolgere associazioni, scuole e cittadini, rappresenta un evento culturale di promozione e sviluppo del territorio.

Ricco il programma messo in campo dalla Città Metropolitana di Messina:

– 8 Maggio ore 16,00 – Galleria d’Arte M. C. “Lucio Barbera”

Presentazione del libro “Liberato dal mare” di Pietro Scibilia

– 9 Maggio ore 16,00 – Galleria d’Arte M. C. “Lucio Barbera”

Presentazione del libro “Ilresto di Sara” di Valeria Ancione

– 12 Maggio ore 10,00 – Galleria d’Arte M. C. “Lucio Barbera”

Presentazione del libro “La monella” di Irene Spadaro

– 12 Maggio ore 17,00 – Salone degli Specchi

Presentazione del libro “Fiori di vento” di Lelio Bonaccorso

Modera l’Associazione “Terremoti di Carta”

– 16 Maggio ore 16,00 – Galleria d’Arte M. C. “Lucio Barbera”

Presentazione del libro “Catemoto De Luca II lo Zar di Fiumedinisi” di Emilio Pintaldi

– 18 Maggio ore 10,00 – Galleria d’Arte M. C. “Lucio Barbera”

Presentazione del libro “Risveglio dell’anima” di Marcello Aragona

Espone Silvana Paratore

– 18 Maggio ore 16,00 – Galleria d’Arte M. C. “Lucio Barbera”

Presentazione del libro “Sciarada d’estate” di Daniela Trovato

– 19 Maggio ore 11,00 – Salone degli Specchi

Presentazione del libro “Il mistero di Caravaggio”

di Annalisa Stancanelli e mostra delle opere di Alex Caminiti

– 19 Maggio ore 16,30 – Salone degli Specchi

Presentazione del libro “Il codice Antonello” di Nino Principato

– 23 Maggio ore 16,30 – Galleria d’Arte M. C. “Lucio Barbera”

Presentazione del libro “I figli di nessuno” di Salvatore Curtò

– 26 Maggio ore 15,30 – Salone degli Specchi

Presentazione del libro “Invisibili tra noi” di Maria Eugenia Mobilia

Mons. Fosco Nicoletti presenta l’autrice

– 30 Maggio ore 16,30 –Galleria d’Arte M. C. “Lucio Barbera”

Presentazione del libro “Finchè ti sento nell’anima”

di Alice Currenti – Espone la Dott.ssa Daniela Picciolo

– 30 Maggio ore 16,30 –Galleria d’Arte M. C. “Lucio Barbera”

Presentazione del libro “Messina tantestorie” di

Maria Francesca Tommasini e Francesca Cannavò

Introduce la Prof.ssa Anna Maria Crisafulli Sartori, espongono le autrici.

Le conferenze saranno introdotte dall’avv. Anna Maria Tripodo, Dirigente della I Direzione.

Gli eventi saranno trasmessi anche in diretta dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale sulla pagina Facebook della Città Metropolitana di Messina.

Infine, per tutto il mese di maggio, avrà luogo, inoltre, l’iniziativa “lo Scambialibro” presso la Sala Lettura e Consultazione della Biblioteca “Giovanni Pascoli.

