Pioggia e frane nel Messinese, isolata Antillo, danni a Santa Teresa Riva

Forti danni e disagi a causa del maltempo che sta imperversando nella zona Ionica e in quella Tirrenica del Messinese.

Tra i comuni più colpiti Limina, Roccafiorita, Antillo e Furci, dove nelle ultime ore si sono abbattuti forti temporali.

A Santa Teresa di Riva le forti piogge hanno ingrossato il torrente Savoca con la furia dell’acqua che ha trascinato via alcune barche e una ruspa. Mezzi al lavoro anche nel comune di Furci Siculo interessato da alcuni smottamenti sulle strade di collegamento con le frazioni.

Situazione critica ad Antillo, dove al momento la comunità è isolata a causa di due frane verificatesi sulle Strade provinciali 15 e 19 che conducono in paese. Problemi anche nella zona Tirrenica per il cedimento della strada provinciale 061/Quater, Madonna delle Grazie-Pietrazze-Pietra Romita. L’arteria è indispensabile per collegare il comune di San Pier Niceto alle frazioni abitate di Oliva, Cafurci e altre, dove peraltro insistono aziende agricole. Potrebbero anche rimanere isolate dei nuclei di abitazioni.

