Più Europa Messina: “Cateno De Luca blocca il consiglio, dimostrazione di debolezza”

“Le dimissioni di Cateno De Luca da consigliere comunale sono la dimostrazione di quanto sia ormai debole politicamente, avendo costruito le sue vittorie elettorali non su valori ma su promesse di incarichi. È chiaro che questo scontenta in primis i “suoi” che non governa più, tanto da costringerlo a fare come i bambini che quando perdono si portano via il pallone dal campo. Ma Palazzo Zanca non può essere il “passatempo” di nessuno, perché la città ha bisogno di riacquistare credibilità istituzionale. E la mancanza di democrazia è una triste eredità della scuola deluchiana, di cui il sindaco Basile tiene le fila. Un grande bluff di cui tutti noi cittadini paghiamo le conseguenze, dagli scellerati aumenti delle tasse comunali ai cantieri disseminati irrazionalmente nelle principali arterie cittadine”. Così in una nota Palmira Mancuso della direzione nazionale di più Europa.

“Questo è l’ennesimo imbarazzante risultato a cui approda un movimento che non crede in nulla, che non ha ideali e nessuna visione per il nostro territorio. È solo la lotta per il potere che li ha messi insieme e che adesso li conduce alla disgregazione.” Conclude Giulio Perticari coordinatore del gruppo messinese.

