CESV Messina ETS, i laboratori del concorso ‘Il libro siamo noi’

Centinaia gli studenti coinvolti nell’edizione 2023 de “Il libro siamo noi”, il concorso per le scuole promosso dal CESV Messina ETS e intitolato quest’anno “Noi, parte della soluzione”. Edizione alla quale hanno aderito gli istituti comprensivi Enzo Drago e Giacomo Leopardi di Messina, il Capizzi – Cesarò, U. Foscolo di Barcellona Pozzo di Gotto, il Terzo di Milazzo, Pirandello e Lombardo Radice di Patti, R. Levi Montalcini di San Piero Patti, il Liceo Vittorio Emanuele III di Patti, l’IIS Borghese Faranda di Patti e l’ ITT LSSA Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il tema di questa edizione ruota attorno alle 5P dello Sviluppo Sostenibile: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership. Lavorando su macro aree che riguardano tematiche di interesse generale, si stimola il dialogo dei giovani protagonisti di proposte, idee e opportunità. In occasione della chiusura del concorso si propongono agli istituti le attività laboratoriali che li invitino a riflettere sulle tematiche al centro delle iniziative.

Assieme ai percorsi realizzati in aula, e agli elaborati che via via vengono presentati da singoli studenti o da gruppi e classi, sono pertanto diversi i laboratori che fanno parte del programma:

Proposto da Lunaria cooperativa sociale, compagnia teatrale integrata formata da professionisti del teatro e da persone abili e disabili, si è tenuto all’istituto comprensivo Terzo di Milazzo e all’istituto comprensivo Drago di Messina “Gli indovinelli di Caterina”, lo spettacolo di burattini al termine del quale le burattinaie e il musicista hanno dialogato con gli alunni facendoli interagire direttamente con i personaggi e la storia rappresentata.

Presentato nell’ambito del progetto europeo CHAMPS, venerdì 12 maggio all’Istituto N. Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto a partire dalle ore 11 si terrà l’evento “Dialogo sulle discriminazioni – Conoscenza, consapevolezza e ingaggio contro razzismo e afrofobia”, Si tratta di un momento di riflessione e di confronto tra studenti, docenti, operatori sociali, ricercatori e reti associative. L’evento vedrà la partecipazione di Carmela Izegbe Marotta del gruppo AFAR (Afrodescendants Fighting Against Racism) e del gruppo di lavoro Trame Migranti, che illustrerà la prima fase della ricerca svolta tra le persone inserite nei progetti SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) del Messinese raccogliendo indicazioni e suggestioni degli studenti ai quali proporrà il questionario al centro dell’indagine.

Nei giorni 18 e 19 maggio all’istituto comprensivo Terzo di Milazzo e all’istituto comprensivo Leopardi di Messina si terrà “Il piccolo Parlamento”, laboratorio condotto dalla prof.ssa Maria Francesca Tommasini che guiderà il gruppo di alunni sia nella redazione di un disegno di legge su un tema scelto dai bambini, sia nella votazione, con divisione della classe in due “rami” e, a conclusione, la promulgazione della legge da parte del Presidente, “eletto” dai bambini stessi.

“Tutti uguali sulla terra?”, il laboratorio di “OssidiFerro”, si terrà nei giorni 18 e 23 maggio negli istituti comprensivi 2 Pirandello e Lombardo Radice 3 di Patti, e il 22 maggio all’istituto comprensivo U. Foscolo di Barcellona Pozzo di Gotto. Dalla lettura di albi illustrati alla presentazione del planisfero di Peters fino ai giochi incentrati sulla geografia e alla restituzione dei risultati attraverso circle-time, la proposta toccherà diversi ambiti disciplinari: geografia, storia, italiano, arte e immagine, musica, scienze e tecnologie e avrà come esito la realizzazione di podcast che racconteranno i contenuti elaborati durante ogni appuntamento.

Il 26 maggio all’istituto comprensivo Capizzi – Cesarò avrà luogo l’incontro con Cettina Marziano e “Il Mondo di Titò. L’avventura continua”.

Per l’I.C. Rita Levi Montalcini di San Piero Patti, il 27 maggio nell’aula consiliare del Comune di Librizzi si terrà il laboratorio “H2O” a cura dell’associazione “La Clessidra” e della Misericordia di San Piero Patti, ed il 29 maggio nella Villa Comunale di San Piero Patti si terrà il Laboratorio di lettura animata realizzato dall’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini.

