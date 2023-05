Addio a Mons. D’Arrigo, storico Cappellano della Vara: aveva 93 anni

Ha conosciuto e portato con se i segreti della Vara, conoscendo e organizzando per anni la Festa messinese per eccellenza: la grande processione del 15 agosto. Questa mattina all’alba si è spento all’età di 93 anni Monsignor Vincenzo D’arrigo, docente per decenni al liceo artistico Basile, e che ha legato il suo nome alla parrocchia dell’Annunziata che ha guidato per oltre 50 anni, fino al 2019 quando ha lasciato anche la carica di cappellano della Vara e di presidente del Comitato.

Quel «Viva Maria» che gridava a gran voce, resterà nel cuore e nella memoria di tutti i messinesi. I funerali saranno celebrate giovedì 11 maggio alle 16 in Cattedrale.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it