Viale San Martino apre alle auto: Messina rinuncia all’isola pedonale

Giusto il tempo di abituarsi ad un centro senza auto, che sul Viale San Martino è ripresa la circolazione dopo l’ultima inutile polemica sull’isola pedonale. Così, pur con un giorno di ritardo da quanto annunciato dall’amministrazione Basile, da stamattina il grande viale è tornato ad essere un’arteria stradale, con l’auspicio per molti che questo possa essere il viatico per aumentare il bussiness dei commercianti che, in controtendenza rispetto a qualsiasi altra città del mondo, ritengono che solo raggiungendo con l’auto l’uscio del negozio, la gente sia disposta a fare shopping. Ma tant’è.

La novità è che adesso lungo il viale non sarà consentita la sosta selvaggia, perchè Palazzo Zanca ha deciso di dedicare mezzi e uomini della polizia municipale a presidiare costantemente la strada proprio per evitare parcheggi vietati lungo i marciapiedi. In servizio, così come predisposto dal comandante Stefano Blasco, una due motopattuglie insieme ad agenti appiedati e sul monopattino. Dalla caserma “Di Maio” annunciano massima severità contro la sosta vietata.

