Taormina, tso per un uomo che ha creato scompiglio per strada

Un uomo in pieno delirio è stato sottoposto a Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) a Taormina. Si tratta di un 40enne di origine straniera, che è stato fermato dalla polizia locale e trasferito al San Vincenzo dove i medici lo hanno sottoposto alle cure su ordinanza del sindaco Mario Bolognari.

L’uomo nella mattinata di ieri ha prima tentato di bloccare le auto in transito in via Cappuccini e poi è entrato in un hotel dove ha consumato una colazione confondendosi tra i clienti. Nel tardo pomeriggio i comportamenti sono diventanti più molesti, con il tentativo di aggredire i passanti in pieno centro e di aggredire gli agenti della polizia locale coordinata dal comandante Marco Lo Presti. Evitando conseguenze peggiori gli uomini della polizia locale dopo aver accompagnato il soggetto in caserma hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza.

