Leanza (PD) a San Fratello: “Regione intervenga con somma urgenza”

“Tanta paura, per fortuna non ci sono vittime, solo danni a auto in sosta e solo per caso una signora, che transitava sulla propria vettura è riuscita a uscire dall’abitacolo qualche istante prima. Solo, insomma, per una variabile fortunatissimo non si è sfiorata la tragedia. Però adesso sono tanti i disagi per la viabilità e, ancora peggio, ci sono famiglie che rischiano di dover lasciare la propria abitazione, perché i massi caduti hanno lambito le case e sono molto vicini”.

_Racconta così la frana di San Fratello, in via dei Normanni, nella zona di Porta Sottana, il deputato regionale del Pd, Calogero Leanza, che si è immediatamente recato sul posto. Si sono staccati massi enormi, si parla addirittura di uno di 10 metri cubi come riferisce il sindaco Salvatori Sidoti Pinto”.

“Ci stiamo occupando delle famiglie fuori dalle loro case – continua Leanza – ringrazio le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco che sono qui sul posto a prestare immediati soccorsi”.

“Chiedo un immediato intervento del governo regionale per risolvere la situazione nei tempi più rapidi possibili – prosegue l’onorevole dem – e prima di tutto garantire la sicurezza. Ci sono comunità che vivono in territori sempre più fragili a causa del dissesto idrogeologico e gli interventi non sono più rinviabili.

Adesso – conclude Leanza – mi recherò a una riunione tecnica al Comune per iniziare a capire con i tecnici l’entità dei danni. Qui le istituzioni ci devono esserci, io mi farò sentire anche in Parlamento, la gente non può sentirsi abbandonata”.

