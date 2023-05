San Fratello, si stacca un roccione da Roccaforte: sfiorata la tragedia

di Fra Giuseppe Maggiore – Roccaforte simbolo di San Fratello antico borgo nel cuore dei Nebrodi ha ceduto. Nella tarda mattinata di oggi dal costone, sacro a tutti i sanfratellani, si sono staccati dei massi che sono andati a finire in strada abbattendo le barriere poste per proteggere la strada. La caduta massi è avvenuta nel quartiere Porta Sottana. Una donna ha fatto appena in tempo a scendere dall’auto quando un grosso masso caduto sul veicolo l’ha schiacciato. Sono diverse le auto rimaste sotto i massi che per fortuna non hanno toccato le abitazioni. Paura tra gli abitanti del quartiere sottostante proprio al costone.

Sul luogo l’amministrazione comunale accompagnata dai tecnici del comune, i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Santo Stefano, i vigili del fuoco e il 118 che ha accompagnato presso l’ospedale di Sant’Agata Militello la donna rimasta sotto choc dopo lo scampato pericolo.

La zona a quanto pare è stata evacuata in quanto c’è pericolo che si stacchino altri massi.

San Fratello non è nuovo alle frane, quest’ultima è di entità minore rispetto alle tre subite nel corso degli anni, in maniera particolare quella avvenuta nel 1922 e l’ultima nel 2010.

Ancora una volta sembra esserci stato il miracolo, nessun figlio o figlia di San Fratello ha perso la vita. Dalle testimonianze raccolte anche un’altra donna con un bambino dentro il passeggino è riuscita a passare pochi secondi prima del crollo.

Non osiamo immaginare se tutto questo fosse successo due giorni fa durante la processione dei Santi Patroni. Forse la mano di San Benedetto il santo nero nato proprio a San Fratello, e quella dei tre Santi Patroni Alfio Filadelfio e Cirino si è posata ancora una volta sul capo degli abitanti di questo meraviglioso centro montano e li ha tirati fuori dal pericolo e dalla morte fermando i massi ad un passo dalle case e dalle persone.

