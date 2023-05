PNRR, Più Europa Messina: “per festeggiare la mamma meglio più asili nido”

Domenica 14 maggio, giorno della festa della mamma, anche a Messina +Europa lancia la campagna “DIRITTO D’ASILO” () per chiedere che il governo Meloni non perda i 4,6 miliardi di euro del PNRR destinati alla realizzazione di nuovi asili nido, una delle infrastrutture più importanti per il nostro Paese. Non si può dire mamma, infatti, senza garantire ai genitori servizi dedicati alla crescita dei figli.