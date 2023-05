Traffico rallentato questa mattina in via La Farina a causa di un incidente stradale nella corsia in direzione sud-nord, all’altezza della sede dell’ATM. L’impatto è avvenuto tra un tir ed un furgoncino, senza provocare fortunatamente feriti.

I vigili urbani hanno dirottato il traffico in direzione nord sulla nuova via Don Blasco. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

