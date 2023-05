Erosione costiera a Messina, aggiudicati i lavori per il risanamento del tratto Santa Margherita-Galati Marina

Sono stati aggiudicati a Messina, i lavori di risanamento del tratto di costa Santa Margherita-Galati Marina, finanziati dalla Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico che fa capo al presidente della Regione Siciliana. Ad eseguirli, grazie ad un ribasso pari al 31,1 per cento e per un importo di 824 mila euro, sarà la Civiesse srl, del gruppo Consorzio Stabile Santa Chiara di Favara che se li è aggiudicati.

L’opera, a salvaguardia dell’abitato e delle infrastrutture esistenti, consentirà di restituire alla pubblica fruizione porzioni di costa che il fenomeno dell’erosione costiera ha letteralmente inghiottito. Negli ultimi anni, infatti, si è registrato un progressivo arretramento della linea di costa e una sostanziale diminuzione delle superfici sabbiose.

L’area interessata, che si estende per circa due chilometri, è quella a sud del villaggio di Galati Marina sino alla foce del torrente Santo Stefano. Tra le misure che saranno messe in campo, la realizzazione di quattordici pennelli ripascitori e di una scogliera costituita da un’unica pezzatura di massi disposti in triplo strato.

