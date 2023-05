Morte di Viviana e Gioele: il gip dice no alla restituzione di reperti alla famiglia

Rigettata dal gip del Tribunale di Patti, in provincia di Messina, Eugenio Aliquò, la richiesta di restituzione degli indumenti e delle scarpe indossate da Viviana Parisi e dal figlio Gioele, i cui corpi senza vita sono stati trovati tre anni fa a Caronia.

A fare richiesta della restituzione dei reperti era stato Daniele Mondello, padre di Gioele e marito di Viviana, che avrebbe voluto condurre nuove indagini. La famiglia infatti non è convinta della decisione del gip che poi ha archiviato l’inchiesta, e avrebbe voluto fare effettuare ulteriori analisi scientifiche dal nuovo medico legale di parte che nel frattempo hanno nominato.

Nel provvedimento il gip spiega che i reperti, per le condizioni in cui erano già al momento del loro ritrovamento, non possono rispondere a funzione di ricordo o memoria come altri indumenti ed effetti personali che sono stati già dissequestrati e restituiti in precedenza.

La Procura, archiviando il caso, aveva ipotizzato che la donna si fosse suicidata gettandosi da un traliccio della corrente, e che prima avesse ucciso il piccolo o come altra ipotesi che si fosse suicidata dopo la morte accidentale del figlio.

