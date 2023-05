Maltempo, autostrada bloccata all’imbocco della Galleria Capo D’Orlando per il crollo di un albero

Il maltempo crea notevoli disagi per chi deve viaggiare in autostrada. La A20 è bloccata all’altezza dell’imbocco della Galleria Capo d’Orlando, direzione Palermo, per il crollo di un grosso albero. Sul posto il Cas e i Vigili del Fuoco. Chiusa al momento la tratta tra Tusa e Brolo a causa del forte vento, in entrambe le direzioni.

La zona tirrenica del messinese è particolaremente sferzata dai forti venti Sempre a Capo d’Orlando, in contrada Masseria, un altro albero è caduto in strada, sulla SS113, un altro nei pressi della stazione.

Traffico bloccato, sempre a causa di albero in strada anche sulla SP139, tra Sinagra e Ucria.

Disagi anche alle Eolie, con l’arcipelago isolato a causa del mare in tempesta, con raffiche di vento di oltre 20 nodi. Le onde investono con violenza le coste e le strutture portuali esposte allo scirocco. A Lipari la situazione più difficile la si registra nel porto commerciale di Sottomonastero, completamente allagato, così come l’area sottostante.

Intanto l’autostrada A19, Palermo-Catania, è stata provvisoriamente chiusa al traffico, da ieri, in entrambe le direzioni, tra Enna e Caltanissetta a causa del maltempo e in particolare del forte vento che ha colpito la zona. Lo rende noto l’Anas spiegando che i traffico è deviato sulla viabilità alternativa, con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna per i veicoli provenienti da Catania, mentre per quelli provenienti da Palermo uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta.

Inoltre, è consigliata la massima prudenza a tutti i mezzi telonati. Il personale Anas e i Vigili del Fuoco è presente sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it