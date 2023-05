Serie B1 femminile: Ct Vela sconfitto sui campi dalla Società Canottieri Casale

Seconda sconfitta in altrettanti incontri per la formazione femminile del Ct Vela, che partecipa al Girone 1 del campionato a squadre di tennis di B1.

Le ragazze del capitano Gino Visalli sono state battute, sui campi in terra rossa della Sc Casale, con il punteggio di 3 a 1.

La giornata era cominciata nel migliore dei modi per la squadra dello Stretto, con la vittoria in due set (6-4, 6-3 lo score) di Diana De Simone su Annathea Sara. Molto combattuto il secondo singolare che, poi, si è rivelato decisivo ai fini del risultato. Enola Chiesa, infatti, ha sconfitto in tre set Elena Bogdan per 6-2, 4-6, 7-5. Match tiratissimo che ha premiato la tennista di casa, brava a rimanere concentrata nei momenti cruciali della gara.

I successi di Giulia Gabba su Fabrizia Cambria e della coppia Chiesa-Gabba su Cambria-De Simone hanno regalato i tre preziosi punti, in ottica salvezza, alle piemontesi.

Domenica prossima, difficile trasferta per le messinesi sui campi in terra rossa del Ct Bari, capolista del girone, a punteggio pieno, insieme con il Ct Eur.



SC CASALE – CT VELA 3-1

De Simone b. Sara 6-4, 6-3

Chiesa b. Bogdan 6-2, 4-6, 7-5

Gabba b. F. Cambria 6-1, 6-0

Chiesa-Gabba b. F. Cambria-De Simone 6-1, 6-4

LA CLASSIFICA : Ct Eur e Ct Bari 6; At Piombino e Sc Casale 3; Ct Firenze, Tc Rungg SuedTirol e Ct Vela 0.

Prossimo turno (domenica 28 maggio, ore 10): Tc Rungg e SuedTirol-Ct Firenze; At Piombino-Ct Eur; Ct Bari-Ct Vela. Riposa: Sc Casale.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it