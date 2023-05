Tolto alle cure di PuliAmo Messina torna nel degrado Largo San Giacomo

Dopo sei anni, l’area archeologica di Largo San Giacomo torna a fare notizia per il degrado in cui versa. Il Comune infatti, togliendo all’Associazione PuliAmo il permesso di proseguire nell’opera meritoria di tenere ordinata l’area, non ha provveduto da settembre 2022 ad oggi ad una sola pulizia. “Oltre 30 mila turisti dall’inizio del 2023 hanno fotografato una giungla incolta alle spalle della Basilica Cattedrale, luogo di passaggio obbligato per assistere al Campanile in funzione – scrivono indignati oggi gli attivisti – Ad impedire che i crocieristi in visita provassero un evidente senso di smarrimento dinanzi agli scavi ci pensava il lavoro costante di PuliAmo Messina, che con gratuità e spirito di sacrificio ha curato l’area fin dal lontano 2016, valorizzando inoltre lo slargo attiguo con interventi all’arredo urbano e iniziative di carattere culturale.