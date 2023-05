Questa sera secondo appuntamento con Messina Talent Show alle 21:00 su AM antenna del mediterraneo canale 82

Il programma condotto da Natale Munaó con la partecipazione di Alessandro Femminó vuole essere una ribalta per gli appassionati di canto.

Anche in questa puntata dopo quella andata in onda la scorsa settimana la giuria di esperti composta da Alfredo Reni, Orazio Grasso e Antonio Santamaria, eliminerà 4 concorrenti tra i sedici rimasti in gara.

Dalla prossima puntata i dodici cantanti rimasti si sfideranno in un torneo che non prevederà più eliminazioni: i voti che dopo ogni esibizione la giuria esprimerà palesemente tramite della palette, serviranno a stilare una classifica. Anche il pubblico da casa potrà esprimere il proprio voto.

Dalla fine di questa puntata e fino al 28 maggio è infatti aperta la finestra del voto popolare: tramite Facebook e Instagram il pubblico potrà scegliere il suo cantante preferito mettendo un like sulla foto fino alla mezzanotte del 28 maggio.

Il voto social verrà ponderato e sommato alla classifica finale della giuria determinando il vincitore della prima edizione del Messina Talent Show, che si aggiudicherà un contratto di registrazione, distribuzione e promozione di un brano inedito offerto dalla Music Universe. Tutte le esibizioni, il dietro le quinte e i momenti salienti dello show le trovate on demand sulla piattaforma http://www.Siciliavision.it

