Cateno De Luca colleziona sindacature: a Taormina la sua quarta

C’è chi colleziona farfalle e chi, come Cateno De Luca, colleziona sindacature. Il leader del movimento Sud chiama Nord, è stato infatti eletto sindaco di Taormina, ed è il quarto Comune del Messinese che guiderà dopo Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina. De Luca ha vinto nella Perla dello Ionio con il 63,49% delle preferenze, battendo il sindaco uscente Mario Bolognari. La cerimonia di proclamazione si è tenuta oggi alle 14 a Palazzo dei Giurati, al suo fianco la moglie. “Devo dire che nonostante sia la 4^ volta per me l’emozione è stata fortissima. Forse anche più delle altre volte. Sento il peso delle aspettative e della fiducia che la gente ripone nei miei confronti dal momento che sono stato votato da 2 taorminesi su 3 e questo mi spinge ancora una volta a dare il massimo. Auguro ai consiglieri eletti un proficuo lavoro. Auspico soprattutto che in quest’aula consiliare si possano affrontare discussioni di alto profilo per il bene di Taormina. Ho voluto omaggiare i consiglieri eletti del testo che ho scritto nel 2018 “Manuale dell’aspirante amministratore comunale” perché ritengo che competenza e conoscenza facciano la differenza. La città di Taormina ci ha affidato una missione e abbiamo il dovere di portarla avanti con l’impegno che ci ha sempre contraddistinto”.



“Taormina – aggiunge De Luca – ha scelto di cambiare! Ha scelto il modello della buona amministrazione! Ha scelto di lasciarsi alle spalle 30 anni di mal governo! Il 63,49% dei taorminesi ha scelto Cateno De Luca! È una grande responsabilità, ma sapremo dare alla città le risposte che merita. Sarò il sindaco di tutti!”

