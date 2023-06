Messina celebra la Festa della Madonna della Lettera: una tradizione millenaria

Il 3 giugno, la città di Messina si prepara a celebrare una delle feste più importanti e sentite dell’anno: la Festa della Madonna della Lettera. Questo antico rito religioso, radicato nella storia e nella tradizione della città, attrae ogni anno numerosi fedeli e visitatori desiderosi di partecipare a un evento di profonda devozione e festa.

La Festa della Madonna della Lettera ha origini antiche. Secondo la tradizione, san Paolo, giunto a Messina per predicare il Vangelo, trovò la popolazione ben disposta a lasciarsi convertire: ben presto, molti cittadini aderirono all’invito, convertendosi al cristianesimo, e nel 42, quando Paolo si accingeva a tornare in Palestina, alcuni messinesi chiesero di accompagnarlo per poter conoscere la Madonna di persona. Così, una delegazione di messinesi si recò in Palestina con una missiva, nella quale i molti concittadini convertiti alla fede di Cristo professavano la loro fede e chiedevano la protezione di Maria.

Maria li accolse e, in risposta alla missiva, inviò indietro una sua lettera, scritta in ebraico, arrotolata e legata con una ciocca dei suoi capelli. La delegazione tornò a Messina l’8 settembre del 42 recando l’importante missiva: in essa Maria lodava la loro fede, diceva di gradire la loro devozione e assicurava loro la sua perpetua protezione. La ciocca di capelli è custodita presso il Duomo di Messina e viene esposta nel giorno del Corpus Domini, incastonata nell’albero di un piccolo galeone costruito in argento, che rappresenta uno degli esempi della protezione della Madonna per Messina.

Il punto culminante della Festa della Madonna della Lettera è la solenne processione che quest’aanno partirà alle 18 da Piazza Duomo e si snoda per le strade della città. L’icona sacra della Madonna, venerata nella Cattedrale di Messina, viene portata in processione attraverso il centro storico. Il simulacro viene adornato con gioielli e paramenti preziosi, e il suo passaggio è accolto con grande entusiasmo dalla folla festante. Le strade sono addobbate con fiori e bandiere, creando un’atmosfera di devozione e gioia.

La Festa della Madonna della Lettera coinvolge attivamente i fedeli, che si uniscono in preghiera e devozione lungo il percorso della processione. Molte persone portano ex voto e offerte alla Madonna, come segno di gratitudine per le grazie ricevute o come richiesta di protezione e benedizione. La folla canta inni religiosi e recita preghiere mentre segue l’immagine sacra.

La Festa della Madonna della Lettera rappresenta un momento di intensa spiritualità e condivisione per la comunità di Messina. Questa celebrazione millenaria, che fonde fede, tradizione e cultura, unisce i residenti e accoglie i visitatori in una dimensione di devozione e gioia. La festa rappresenta un legame forte con il passato della città e testimonia l’importanza della fede e della tradizione nella vita dei messinesi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it