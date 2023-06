Ponte sullo Stretto: Matteo Salvini a Messina per evento Cisl, organizzato presidio No Ponte

Ci sarà un presidio no Ponte ad “accogliere” il ministro Matteo Salvini a Messina in occasione dell’iniziativa organizzata dalla Cisl che si solgerà a Messina il 6 giuugno sull’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia dal titolo “Il Ponte sullo Stretto – Infrastrutture e trasporti per unire l’Italia”. L’evento si svolgerà sulla nave Elio nella Rada San Francesco e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Ministro Matteo Salvini, dei presidenti Renato Schifani e Roberto Occhiuto e del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. “La scelta della location – scrivono gli organizzatori – non è casuale poiché il convegno vuol essere un momento di confronto partecipato e un punto di inizio di una discussione condivisa, per parlare di Ponte sullo Stretto, per verificare lo stato dell’arte del progetto e le sue evoluzioni e per approfondire quello che comporterà per il futuro della Sicilia e dell’Italia intera, la realizzazione di una simile grande opera”.

Ad aprire i lavori Enzo Pelle, Segretario Generale FILCA-CISL. Poi i saluti dei segretari generali Sebastiano Cappuccio (Cisl Sicilia) e Tonino Russo (Cisl Calabria).

A seguire un primo panel di esperti: “Area integrata dello stretto. Sistema Infrastrutturale del territorio e dello sviluppo socio-economico”, tenuto da Carlo Carminucci, Direttore della Ricerca e Responsabile Osservatorio “Audimob” di Isfort e Salvatore Crapanzano, Presidente Commissione Mobilità e Infrastrutture Sostenibili dell’Ordine degli Ingegneri di Milano.

L’evento ospiterà inoltre una Tavola Rotonda, moderata da Giuseppe Malara, giornalista del TG2, che vedrà la partecipazione di Matteo Salvini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana; Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Gruppo FS Italiane SpA; Salvatore Pellecchia, Segretario Generale FIT-CISL. Concluderà i lavori Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL.

Ma i contrari al Ponte sono pronti a far sentire la propria voce, organizzando un presidio a partire dalle 8,30 alla Rada San Francesco dove sarà ormeggiata la Elio.

“La rete dell’attivismo messinese sarà unita sotto la bandiera dal Comitato No Ponte il 6 giugno 2023 all’ora 8:30, dinanzi all’attività Caronte (Rada San Francesco), per una contestazione di vitale importanza per il nostro territorio” – si legge in un comunicato – ” È contro l’evento congiunto con la CISL organizzato con la presenza del ministro Matteo Salvini, a favore del Ponte sullo Stretto. Riteniamo inconcepibile che non si tenga minimamente conto delle istanze delle persone che vivono questo territorio ogni giorno, per di più con un presidio privato in cui vengono meno la libertà di espressione e il dialogo, ennesima prova dell’autoritarismo del governo Meloni. Tutto questo avviene sulla nave ELIO, al largo, senza neanche mettere piede sulla terra su cui vorrebbero edificare”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it