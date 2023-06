Pensiline tram Messina: “Appello alla Bellezza” di artisti ed intellettuali: “no alla cancellazione, si al restauro”

Gli operatori culturali, i cittadini e gli attivisti di ogni età e appartenenza politica stanno chiedendo all’Amministrazione di Messina di avviare un confronto pubblico con gli artisti locali. L’obiettivo è quello di creare insieme percorsi per valorizzare i luoghi, i miti e le culture della città attraverso l’arte e la creatività, al fine di esaltarli e promuoverli. Questa richiesta è stata formulata nell'”Appello alla Bellezza”, un documento redatto e sottoscritto da un gruppo di artisti messinesi in meno di ventiquattr’ore.

Il documento sottolinea l’importanza che l’arte possa contribuire a creare immagini innovative, accattivanti, originali e libere del territorio, rafforzando così l’identità cittadina. Il gruppo di artisti che ha redatto l’appello comprende nomi noti nell’ambito delle arti figurative, letterarie, cinematografiche, musicali, dello spettacolo e del giornalismo.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso e il sostegno di operatori culturali, cittadini e attivisti di tutte le età e appartenenze politiche, che hanno dato tempestivamente la loro adesione al documento: 130 firme sono state raccolte in 24 ore.

Coloro che desiderano sottoscrivere l’appello possono farlo contattando Simone Caliò all’indirizzo email: [email protected].

Si chiede all’Amministrazione di Messina di avviare un confronto pubblico con gli artisti locali per sviluppare insieme strategie di valorizzazione dei luoghi, dei miti e delle culture della città, utilizzando il genio artistico e la creatività per esaltarli e rilanciarli.

Inoltre, si richiede all’Amministrazione di trovare le risorse necessarie per il restauro e il recupero delle opere d’arte presenti sulle pensiline tranviarie, che rappresentano un patrimonio comune della città. Si chiede anche il contributo degli artisti stessi per questo processo, al fine di ridare vita a un momento di creatività e fermento che è fondamentale per il panorama culturale e sociale di Messina.

Di seguito l’ elenco di artisti che hanno sottoscritto l’appello, composto da numerose personalità nel campo dell’arte, della cultura e del giornalismo:

Simone Caliò, pittore

Lelio Bonaccorso, fumettista e illustratore

Christian Bisceglia, regista cinematografico

Michela De Domenico, architetto e fumettista

Fabio Franchi fumettista

Alessandro Russo politico

Sergio Todesco, operatore culturale, etnoantropologo

Vincenzo Bonaventura, giornalista culturale

Enrica Carnazza, Operatrice culturale ed ex responsabile del Circuito Giovani Artisti di Messina

Eliana Camaioni giornalista, scrittrice

Giuliana La Malfa artista

Giorgia Minisi artista visivo

Antonio Giocondo, artista visivo

Luigi La Rosa scrittore

Nadia Terranova, scrittrice

Simona Ponzù Donato disegnatrice

Giovanna Famà, storica dell’arte

Mario Falcone, scrittore e sceneggiatore

Giandomenico Ruta scrittore

Manuela Caruso pittrice

Eugenio Vanfiori pittore

Daniele Battaglia pittore

Nicolò Amato pittore

Mariateresa Zagone, critica e storica dell’arte

Maurizio Marchetti, attore

Antonello Arena, pittore

Alessandra Lanese, pittrice

Daniela Conti, attrice

Enzo Togo, pittore

Anna Mallamo, giornalista culturale

Eugenio Galluppi fotografo

Alessandro Carrozza scrittore

Francesco Torre operatore culturale, critico cinematografico

Giusi Arimatea, scrittrice, drammaturga, giornalista culturale

Fabio Pilato, scultore

Antonio Adorno disegnatore

Cecilia Foti, cantante e attrice

Rino Labate, giornalista e fotografo di concerti e spettacoli teatrali

Guglielmo Pispisa, scrittore

Barbara Buceti modellista

Giorgio Donato scrittore

Cinzia Muscolino, pittrice, scenografa e attrice

Tino Caspanello, scrittore, drammaturgo, regista e attore

Giusi Venuti, filosofa, operatrice culturale

Ciccio Papalia, musicista e cantante

Francesca Calapai poetessa

Manuela Modica, giornalista

Ninni Bruschetta, attore e regista

Pietro Scibilia scrittore

Val Romeo disegnatrice

Deborah Braccini disegnatrice

Enzo Cicero, musicista

Alberto Molonia, attore

Patrizia Danzè, giornalista culturale

Alfredo Reni musicista e dj

Davide Liotta, operatore culturale (arte, letteratura e teatro)

Dania Mondello, pittrice

Palmira Mancuso, giornalista culturale

Linda Schipani, pittrice

Patrick Fisichella, musicista

Daniela Uccello, soprano e operatrice culturale

Paride Acacia, cantante, attore e regista

Nino Genovese, critico e storico del cinema, presidente del Cineforum Orione

Gerardo Rizzo scrittore

Marcello Mento, giornalista culturale

Tonino Cafeo, giornalista culturale, cineasta

Placido Sturiale giornalista

Mosè Previti, critico e storico dell’arte

Alessandra Mammoliti, giornalista culturale

Claudia Terranova, scrittrice

Alvaro, pittore

Giuseppe Ruggeri, poeta

Marco Olivieri, giornalista culturale

Antonello Piccione regista

Maria Francesca Tommasini scrittrice

Lucia Cava giornalista

Valentina Perrone disegnatrice

Michelangelo Billè

Angelo Campolo, drammaturgo, attore e regista

Francesco Musolino, scrittore

Valentina Casella, designer

Vincenza Di Vita, storica e critica del teatro

Toni Canto, musicista e compositore

Sarà Teresano, scultrice

Demetrio Scopelliti, pittore

Alessandro Mancuso, fotografo d’arte

Federico Ferrara scrittore

Katia Giannetto, operatore culturale e storica dell’arte

Guido Signorino docente universitario

Loredana Caliò operatrice culturale

Matteo Allone, psichiatra e direttore del Centro Camelot

Chiara Minutoli artista

Marina D’Amico artista

Marisa Arena, operatrice culturale

Marcella Cilona artista

Gianni Di Giacomo, attore

Liliana Argurio artista

Laura Militello artista

Rosanna La Speme

Antonio Presti, mecenate d’arte

Alfredo Santoro, pittore

Piero Serboli, pittore

Noemi Florio scrittrice

Gabriella Sorti operatrice culturale

Lucia Borgia Guarino

Giuditta R, pittrice

Anita Magno, editrice

Nicola Rustica, musicista e compositore

Iolanda Vacalebre, scultrice e cantante

Enrico Di Giacomo fotoreporter

Pier Paolo Zampieri, docente universitario, Fautore di “Zona Cammarata”

Cettina Donato, pianista e compositrice

Michele Cannaò pittore

Mario Sarica, fondatore e direttore del Museo dei Peloritani

Federico Alagna ex assessore alla cultura di Messina

Michele D’Avenia, pittore

Rita Scimone architetto

Daniele De Joannon, giornalista culturale e storico dell’arte

Dino Scuderi, musicista e compositore

Alba Crea, direttrice artistica della Filarmonica Laudamo

Elisabetta Reale, giornalista culturale

Francesco Cannavá, regista cinematografico

Enzo Rizzo, pittore

Stellario Di Blasi artista

Antonello Sidoti

Mauro Longo game designer

Angela Clara De Luca

Nino Cannistraci pittore

Rocco Luvarà fotografo

Riccardo Orlando pittore

