A Taobuk 2023 la Sicilia incontra il Giappone con Chef Pasquale Caliri e Aya Yamamoto.

Giovedì 15 Giugno, al Palazzo Duchi Di Santo Stefano di Taormina, l’evento con i due Ambasciatori Del Gusto dedicato alla libertà in cucina.

“Dal Giappone alla Sicilia, culture millenarie e libertà gastronomica” se ne parlerà durante il Festival Internazionale del Libro in scena a Taormina dal 15 al 19 Giugno.

Uno degli appuntamenti che coinvolgeranno nomi di spicco tra intellettuali, scrittori, filosofi ed artisti internazionali è stato infatti dedicato al mondo del food.

I due Ambasciatori Del Gusto, lo chef Pasquale Caliri del Marina Del Nettuno Yaching Club di Messina ed Aya Yamamoto di “Gastronomia Yamamoto” di Milano intratteranno gli ospiti sul tema del festival: “Le libertà”.

Culture distanti, profondamente diverse, si incontreranno sul terreno della cucina “Fusion” dove contaminazione culturale e gastronomica diventano indici di libertà.

“Sarà una ulteriore occasione – spiega chef Caliri – raccontare come l’incontro di culture e territori porti non solo arricchimento culturale ma nuova linfa creativa anche in cucina. Racconteremo, anche attraverso golosi “Assaggi di cultura” queste lontananze che immediatamente diventano vicinanze. Tante le similitudine tra le due tradizioni non solo tra gli ingredienti ( il riso per esempio ) ma anche nel grande rispetto verso le tradizioni”. Ma – conclude lo chef – discuteremo anche su ciò che ci distingue come l’approccio, l’estetica, il valore”.

L’incontro con il pubblico, ad accesso libero, sarà alle ore 13.

