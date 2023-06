Messina, approvati il documento unico di programmazione e il bilancio previsionale 2023-25

Il consiglio comunale di Messina ha chiuso una fase delicata di questo momento politico votando il documento unico di programmazione e il bilancio previsionale 2023-25. In Aula solo pochi consiglieri dell’opposizione, mentre più compatta è apparsa la maggioranza politica.

Per quel che riguarda il Bilancio, sul quale l’amministrazione contava in un esito positivo e rapido per sbloccare una serie di attività, il voto finale è stato di 13 favorevoli 1 contrario e tre astenuti.

Una parte dell’opposizione ( FdI e Ora Sicilia) ha tenuto a precisare che non ha presentato emendamenti perché, come da accordi con il sindaco, la prima manovra potrà essere occasione per qualche utile variazione. Quanto alla composizione delle commissioni, sulle quali c’era stato mercoledì uno “scontro politico”, alla fine, la proposta del gruppo che sostiene il sindaco è passata ma con la promessa di una rivalutazione quando sarà costituita la nuova commissione sul Ponte sullo Stretto.

