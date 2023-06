Stretto Pride, a Messina la prima Parata siciliana del 2023

_Ieri si è tenuta a Messina la terza edizione dello “Stretto Pride 2023”, diventando così il primo Pride organizzato in Sicilia quest’anno. In un clima di festa e con una partecipazione numerosa, migliaia di persone hanno sfilato per le strade del centro, portando con sé striscioni, bandiere e cori di gioia e di lotta.

Il Comitato provinciale Arcigay Makwan ha promosso l’evento e ha ricevuto il patrocinio e l’adesione dell’Amministrazione comunale di Messina, che ha sottolineato il proprio impegno nella difesa dei diritti civili e nella promozione della diversità. Un segno tangibile di sostegno è stato il gesto simbolico di colorare di luce arcobaleno e imbandierare la balconata di palazzo Zanca con il drappo multicolore che rappresenta i 7 colori dell’arcobaleno.

Il claim scelto per questa edizione, “#Liberidiessere”, ha ribadito l’importanza dei diritti civili, del rispetto delle diversità e del contrasto ad ogni forma di odio. È stata una giornata di celebrazione ma anche di riflessione sulla necessità di garantire i diritti e il rispetto per tutte le persone, indipendentemente dalla loro orientamento sessuale o identità di genere.

_L’evento ha rappresentato un’opportunità di sensibilizzazione e informazione sulla realtà e le problematiche che affrontano le persone LGBTQ+. Oltre alla parata, sono state organizzate diverse iniziative culturali, spettacoli e dibattiti, che hanno coinvolto partecipanti di tutte le età e di ogni estrazione sociale. L’obiettivo principale è stato quello di creare una società più inclusiva e rispettosa delle differenze, superando pregiudizi e stereotipi.

Questo Pride a Messina è solo l’inizio di una serie di eventi LGBTQ+ che si terranno in Sicilia. Il prossimo appuntamento sarà il “Catania Pride” il 17 giugno, seguito dal “Palermo Pride” il 24 giugno. Questi eventi offriranno ulteriori opportunità per la comunità LGBTQ+ di unirsi, esprimere la propria identità e promuovere la consapevolezza sui diritti e le sfide che devono affrontare.

Lo “Stretto Pride 2023” ha dimostrato che Messina è una città aperta e accogliente, che si impegna attivamente per promuovere l’uguaglianza e il rispetto per tutte le persone. Questi eventi non solo celebrano la diversità, ma ci ricordano anche l’importanza di continuare a lottare per un mondo in cui ogni individuo possa essere libero di essere se stesso, senza paura di discriminazioni o pregiudizi.

