Cannabis: l’Onda Verde sbarca a Messina con due appuntamenti

L’Onda Verde, il libro e podcast di Leonardo Fiorentini, tocca finalmente le coste della Sicilia: l’approfondimento sulla regolamentazione legale della cannabis, i dati provenienti dalle legalizzazioni in giro per il mondo e le sfide che il fronte riformista sulle droghe dovrà affrontare in Italia saranno quindi al centro di due appuntamenti sullo Stretto il 14 e 15 giugno 2023. Mercoledì 14 giugno, alle ore 18, è prevista la presentazione alla Libreria Colapesce (Via Mario Giurba 8/10, Messina): insieme all’autore ci saranno l’avvocata Letizia Valentina Lo Giudice e Palmira Mancuso, politica e giornalista, entrambe esponenti di Più Europa che ha promosso lo scorso anno il Referendum Cannabis respinto dalla Corte Costituzionale e che era stato sottoscritto da migliaia di cittadini con una mobilitazione che ha coinvolto anche Messina.

_Giovedì 15 giugno, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali(Via Concezione 6/8) la presentazione de l’Onda Verde sarà occasione per discutere delle tematiche legate alla legalizzazione della cannabis. Insieme a Leonardo Fiorentini, saranno presenti il prof. Ferdinando Ofria (Dip. di Economia) e l’avvocato penalista Letizia Valentina Lo Giudice. A moderare la mattinata, la politica e giornalista Palmira Mancuso. Introdurrà i lavori il prof. Francesco Parisi. Partendo dalle raccomandazioni dell’OMS, sulla rimozione della cannabis dalla tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, che contiene le sostanze “particolarmente dannose e di valore medico o terapeutico estremamente ridotto” il volume “L’onda verde. La fine della guerra alla droga” (Officina di Hank, 2021) è un viaggio nei successi e nelle problematiche delle legalizzazioni in giro per il mondo che attraversa le riflessioni su sicurezza, giustizia sociale e sostenibilità, sino alla ricerca sul consumo consapevole e sugli usi medici.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it