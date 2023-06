Festa di Sant’Antonio a Messina: Pellegrinaggio e tradizioni per onorare il Santo Taumaturgo

La città di Messina si prepara ad accogliere migliaia di devoti in occasione della tradizionale Festa di Sant’Antonio, un evento di grande importanza per la comunità locale. Da tutta la Sicilia, dalla Calabria e da altre regioni italiane, i pellegrini convergeranno verso la Basilica antoniana per rendere omaggio al Santo Taumaturgo.

La Basilica, adornata per l’occasione, è pronta ad accogliere i fedeli che desiderano venerare la sacra effige miracolosa di Sant’Antonio, commissionata e collocata nell’abside del Santuario da Sant’Annibale, il fondatore del luogo di culto. Questo luogo sacro rappresenta un punto di riferimento per i devoti che trovano conforto e speranza nella figura di Sant’Antonio.

Al fine di soddisfare le esigenze dei numerosi pellegrini che afflueranno, sono state programmate ben nove Sante Messe lungo l’intera giornata, a partire dalle prime luci dell’alba fino alle ore 19:00. Inoltre, il Santuario rimarrà aperto anche nel pomeriggio, consentendo ai visitatori di trascorrere momenti di preghiera e riflessione.

All’interno del cortile antoniano, sarà posizionato il suggestivo Carro Trionfale del Santo, un’opera d’arte che attira l’ammirazione dei pellegrini. Questo elaborato carro rappresenta un simbolo tangibile dell’importanza di Sant’Antonio nella vita spirituale e culturale della comunità locale.

Oltre ai momenti di devozione e preghiera, la Festa di Sant’Antonio è anche un’occasione per vivere tradizioni secolari. Durante l’evento, saranno distribuiti oltre 8.000 panini ai partecipanti, offrendo un gesto di generosità e condivisione che simboleggia l’ospitalità della comunità messinese.

La Festa di Sant’Antonio rappresenta un momento di grande significato per la città di Messina e per tutti i devoti che partecipano al pellegrinaggio. È un’opportunità per rinsaldare la fede, rendere omaggio al Santo e condividere momenti di spiritualità e comunità. L’evento sottolinea l’importanza delle tradizioni religiose e culturali nel tessuto sociale della città, testimoniando la profonda devozione verso Sant’Antonio e il legame tra la comunità e il Santo Taumaturgo.

