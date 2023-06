Tensione in Consiglio Comunale a Messina: scontro sulla vice presidenza, “Pergolizzi nel pallone”

Lo scorso Consiglio Comunale a Messina è stato caratterizzato da una crescente tensione riguardante la vice presidenza. Dopo una lunga seduta, non è stato possibile giungere a una soluzione, creando così un clima di caos all’interno dell’assemblea.

I contendenti per la posizione di vice presidente vicario del consiglio erano Mirko Cantello, esponente dell’opposizione, e Serena Giannetto, rappresentante della maggioranza. Il conteggio finale si è concluso con un risultato di 16 voti a favore di Cantello e 14 voti per Giannetto, ma nonostante ciò, il presidente Pergolizzi ha deciso di sospendere la seduta e successivamente chiudere la sessione.

L’opposizione ha espresso la propria insoddisfazione riguardo all’atteggiamento del presidente Pergolizzi, affermando che “è nel pallone”. In una nota stampa diffusa dai gruppi dell’opposizione, si sottolinea che Pergolizzi, mettendo in dubbio la legittimità della sua stessa elezione, ha sconfessato la segretaria generale. La segretaria aveva confermato la correttezza della sua interpretazione, anche se non condivisa dalla maggioranza. È considerato singolare che il Consiglio Comunale rimanga ostaggio dei dubbi che non sono stati affrontati dal responsabile designato a garantire la legittimità dei lavori dell’assemblea.

Nonostante l’annullamento della votazione, è importante sottolineare che l’opposizione ritiene che la decisione di Pergolizzi di sospendere i lavori non sia dovuta a confusione o insicurezza, come dichiarato dallo stesso presidente, ma piuttosto perché la candidata del suo schieramento politico è risultata sconfitta rispetto al candidato dell’opposizione nella prima votazione.

In conclusione, la tensione sulla vice presidenza nel Consiglio Comunale di Messina ha generato uno stato di incertezza e disaccordo tra i consiglieri. Sarà fondamentale trovare una soluzione adeguata per garantire il corretto funzionamento dell’assemblea e il perseguimento degli interessi della città.

