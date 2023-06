Gasolio nella condotta idrica a Messina: Nuova ordinanza – Scattano le zone rossa e gialla

Messina si trova di fronte a una crisi dell’acqua potabile a causa dell’inquinamento del gasolio nelle condotte. Per affrontare questa situazione, il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha emanato ulteriori misure che si aggiungono alle ordinanze sindacali precedenti.

Le nuove misure sono rivolte a tutti i proprietari e gli amministratori di condominio nelle aree classificate come “Rosse” e “Gialle”. La società AMAM SpA, responsabile della fornitura idrica, ha condotto approfondite analisi per identificare il problema e per consentire ulteriori indagini e risolvere il problema è necessario censire tutti i serbatoi di gasolio presenti nelle zone interessate. Di conseguenza, ai proprietari e agli amministratori di condominio è stato chiesto di controllare la tenuta dei serbatoi e di segnalare eventuali anomalie o presenza di serbatoi di gasolio, anche se dismessi. È inoltre richiesta la pulizia e l’igienizzazione dei serbatoi di acqua potabile.

L’ordinanza ribadisce il divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile e igienico nelle aree Rosse, mentre nelle aree Gialle è vietato solo l’uso potabile. La società AMAM SpA è incaricata di monitorare costantemente la situazione e di informare tempestivamente il Comune sulla cessazione delle condizioni di rischio.

È importante sottolineare che l’acqua tornerà nelle abitazioni nelle prossime ore, ma è necessario farla scorrere per alcuni minuti e seguire precise norme d’uso che saranno comunicate in base ai campionamenti effettuati per garantire la massima sicurezza alla popolazione.

Durante il periodo di emergenza, rimarranno attivi i presidi di supporto e assistenza alla popolazione per pianificare le operazioni di intervento e bonifica degli impianti. La società AMAM SpA fornirà acqua attraverso autobotti in tre punti strategici della città: piazza Masuccio, viale Italia e piazza Lo Sardo. Inoltre, è disponibile un servizio di pronto intervento sia tramite il numero telefonico 090.3687722 che sulla pagina Facebook dell’azienda. Il Centro Operativo Comunale (Coc) sarà anche a disposizione al numero 090-22866.

Di seguito sono elencate le vie incluse nelle due zone classificate dal Comune di Messina:

ZONA ROSSA (utilizzo vietato per scopi potabili e igienici):

Via Luigi Cadorna

Via Giovanni Crimi

Scalinata Santa Barbara

Salita Santa Barbara

Via Santa Barbara

Viale Italia (dal Bar Noviziato alla scalinata Santa Barbara)

Via Pietro Canisio

Piazza Masucci

ZONA GIALLA (utilizzo vietato per scopi potabili):

Via Ghibellina (lato MONTE da angolo via Santa Cecilia a via Tommaso Cannizzaro)

Via Cesare Battisti (da angolo via Santa Cecilia a via Tommaso Cannizzaro)

Via Antonio Martino

Via Porta Imperiale

Piazza Lo Sardo – Piazza del Popolo

Largo Seggiola

Via Mario Giurba

Via Cernaia

Via Camiciotti (da via Cesare Battisti a via Ghibellina)

Piazza Annibale Maria di Francia

Via Nino Bixio (da via Cesare Battisti a via Ghibellina)

Via Luciano Manara (da via A. Martino a via Ghibellina)

Via Maddalena (da via Cesare Battisti a via Ghibellina)

Via Goito

Via F. Durante

Via Montebello

Via Faranda

Via XVII Luglio (da via Cesare Battisti a via Ghibellina)

Via Nicola Fabrizi (da via Porta Imperiale a via Ghibellina)

Via Giuseppe Aricò

Via San Paolino

Via Mamertini

Via Santa Maria del Selciato

Via Santa Marta (da piazza Trombetta a piazza Lo Surdo)

Piazza Trombetta

Via Orto Gemelli

Via Noviziato (da piazza Trombetta a viale Italia)

Via Refugio dei Poveri

Via Girolamo Conti

Via Merli e Malvizzi

Via Antonio Bova

Via degli Angeli

Via Giuseppe Sergi

Via Giacomo Macrì

Via Maffei

Via Pippo Romeo

Via Grillo (da Palazzo degli Elefanti a via Pippo Romeo)

Via Cesareo

La situazione è ancora in evoluzione e si consiglia alla popolazione di seguire attentamente le istruzioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza e il benessere di tutti.

