Migranti, le Ong del soccorso in mare proclamano “lutto universale”

“Lutto universale per i morti in mare”: così le Ong del soccorso in mare listano a lutto i loro profili social per ricordare le vittime del naufragio avvenuto pochi giorni fa a poche miglia dalla Grecia. Ad aderire all’iniziativa, Sea-Watch, Open Arms, Medici Senza Frontiere, Emergency, Mediterranea Saving Humans, ResQ, Sos Mediterranee.

In una nota congiunta le ong motivano così l’iniziativa: “La tragedia avvenuta pochi giorni fa a poche miglia dalla Grecia è una delle più gravi della storia recente delle migrazioni. Per

noi questi sono giorni di #luttouniversale. Mettiamo a lutto i nostri profili e vi invitiamo a fare lo stesso. Lo facciamo per chiedere una missione europea di ricerca e soccorso nel

Mediterraneo. Per fermare le morti sulla frontiera più letale del mondo”.

