Alex Britti in concerto al Giardino Corallo il 12 luglio

Con la chitarra e con il suo originale stile pop e blues, Alex Britti, uno dei più amati protagonisti della musica italiana, la star di successi come “Solo una volta”, “La Vasca”, “7000 caffè” e “Mi piaci”, tornerà a Messina il 12 luglio, al Giardino Corallo (inizio alle ore 21,30), in una delle attesissime tappe del Britti Live 2023, in cui il cantautore romano interpreterà i suoi più recenti singoli, come “Tutti come te” e “Nuda”, di cui ha presentato pochi giorni fa il video clip ufficiale.

A sei anni dal suo ultimo album e a tredici anni dal suo ultimo concerto a Messina, Alex Britti riabbraccerà i suoi tantissimi fan in riva allo Stretto, in uno show/concerto, organizzato dalla Taomai srl.

I biglietti per assistere all’evento saranno in vendita sui circuiti ufficiali ticket one.

