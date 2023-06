21 giugno: il Teatro Vittorio Emanuele e l’A.I.L. di Messina uniti dalla musica a favore della ricerca

Il Teatro Vittorio Emanuele, nell’ambito delle iniziative promosse con il Comune di Messina e il Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli in occasione delle celebrazioni previste per domani, mercoledì 21 giugno “Festa europea della Musica”, nel corso delle esibizioni musicali che prenderanno il via dalle ore 19 in avanti presso la rinnovata Sala Laudamo (che per l’occasione terrà aperti i portoni prospicenti piazza Bellini), accoglierà nei propri locali una rappresentanza dell’A.I.L. di Messina – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma presieduta da Giuseppe Augusto che, per quest’anno, avrà come slogan “Molte vite ricominciano dalla ricerca”.

