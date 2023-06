Addio a Francesco Chirieleison, l’ex portiere dell’ACR Messina degli anni Cinquanta

Oggi è un giorno di lutto per il mondo del calcio e per la città di Messina. È venuto a mancare Francesco Chirieleison, l’ex portiere degli anni Cinquanta dell’ACR Messina, una vera e propria memoria storica della squadra giallorossa. Con la sua scomparsa, si perde un collegamento fondamentale tra gli ex calciatori del Nord che hanno vestito la maglia giallorossa e la città stessa.

Francesco Chirieleison era un vero e proprio scrigno di ricordi quando si parlava di calcio. La sua carriera sportiva ha avuto inizio nelle giovanili dell’ACR Messina, militando poi nella squadra di serie B e disputando alcune partite anche nella prima squadra. Successivamente, è stato ceduto al Paternò, dove ha conquistato subito l’affetto dei tifosi grazie alle sue doti atletiche e alle sue parate impossibili, portando la squadra a vivere anni memorabili e diventandone una vera bandiera.

Nonostante le numerose offerte provenienti da squadre di categorie più importanti, Francesco ha sempre rifiutato, poiché non poteva rinunciare all’affetto che ogni domenica i tifosi gli dimostravano e che ancora oggi continuano a dimostrargli. Nel 2020, i suoi figli hanno scritto di lui, sottolineando l’amore che aveva per la squadra e il legame indissolubile che si era creato nel corso degli anni.

I funerali di Francesco Chirieleison si svolgeranno domani alle 16:30 presso la Chiesa di San Pietro e Paolo, situata in via La Farina. Sarà un momento di commozione e ricordo per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere e apprezzare questo grande portiere, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio locale.

La scomparsa di Francesco Chirieleison rappresenta una grande perdita per la città di Messina e per la sua amata squadra, l’ACR Messina. La sua figura resterà sempre viva nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di condividere momenti di passione e gloria calcistica insieme a lui. Il suo nome sarà ricordato con affetto e gratitudine, unendosi al ricco patrimonio di leggende sportive che hanno scritto la storia di questa squadra e della sua comunità.