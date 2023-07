Chi è Edoardo Strano, l’attore siciliano che recita al fianco di Harrison Ford

A seguito dell’uscita nelle sale del film “Indiana Jones and the Dial of Destiny” si è fatto notare l’attore siciliano Edoardo Strano.

Edoardo interpreta l’assistente di Archimede, un piccolo ruolo ma chiave – in un passaggio dell’incontro tra Indiana Jones e lo stesso matematico, ambientato a Siracusa nel 214 a.C.Edoardo Strano nasce a Catania il 18 agosto 1993.

La sua formazione è basata su studi classici: dopo aver frequentato il Liceo Classico, approfondisce il suo interesse per le lingue antiche (greco e latino) presso il Disum di Catania.

Sin da bambino, avverte una sensibilità per la parola, scritta e recitata: si dedica alla scrittura di racconti e poesie; partecipa al “Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani”, organizzato dall’INDA.

La passione per la scena lo spinge a maturare la scelta, nel corso degli anni, di dedicarsi allo studio della recitazione: frequenta laboratori a Catania e a Roma, dove perfeziona le tecniche dell’interpretazione attoriale davanti alla macchina da presa.

Studia “Acting on Camera” con l’acting coach bilingue Aurin Proietti.

Dopo alcune esperienze teatrali che lo vedono in scena con l’Orchestra dell’Istituto Vincenzo Bellini di Catania (“Bellini allo specchio”) e in uno spettacolo itinerante nei luoghi narrati da Verga (“Romanzo verghiano”), Edoardo Strano esordisce sul grande schermo. Interpreta “Padre battesimo” ne “Il traditore” di Marco Bellocchio (2019) – in concorso al Festival de Cannes 2019 – recitando a fianco di Pierfrancesco Favino. Dopo il successo internazionale della pellicola su Tommaso Buscetta, l’attore ha l’opportunità di essere diretto da Paolo Taviani, nella sua ultima opera “Leonora addio” (2022).

A ottobre 2021 ha l’occasione di condividere il set con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge in “Indiana Jones and the Dial of Destiny” – diretto da James Mangold – presentato in anteprima mondiale al Festival de Cannes e in anteprima italiana al Taormina Film Fest.

Attualmente, l’attore è impegnato con le riprese della serie tv internazionale “Those About To Die”, che esplora il mondo spettacolare, complesso e corrotto dei giochi gladiatori nell’Antica Roma: la serie, basata sull’omonimo libro di Daniel Mannix, è diretta da Roland Emmerich.

Il percorso attoriale di Edoardo Strano converge con quello umano.

L’esplorazione della vita viene incisa, con inchiostro su carta, nella sua produzione poetica: una silloge, ancora inedita, che compendia i palpiti del suo animo, dall’adolescenza ad oggi.

Edoardo Strano affida allo sguardo – davanti alla camera – e alla parola – su carta – l’eco sopita della sua coscienza. Tra gli altri interessi, il desiderio di scoperta del corpo, come meccanismo auto-determinante, che si esprime nello sport, nel trekking, nel movimento. La musica classica, infine, rappresenta la soave compagna della sua ispirazione artistica.

