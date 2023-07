Domenica di fuoco a Messina: fiamme avvolgono l’isola ecologica di Zafferia e bruciano Pistunina

Messina si è trovata ad affrontare una domenica di fuoco, con un incendio che ha letteralmente sconvolto l’area intorno all’isola ecologica di Zafferia e ha raggiunto il tragico culmine devastando l’isola ecologica di Pistunina. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, hanno preso origine da un rogo di sterpaglie nelle vicinanze, mettendo a serio rischio la sicurezza delle abitazioni circostanti.

L’allarme è scattato quando la centrale operativa del comando dei Vigili del fuoco di Messina ha ricevuto la notizia che un incendio di sterpaglie, localizzato nel bivio di Zaffaria, si stava rapidamente propagando verso le case circostanti. Immediatamente è stata inviata sul posto la squadra “boschiva” dei Vigili del fuoco. Tuttavia, a causa delle intense raffiche di vento, le fiamme si sono estese incontrollabilmente all’isola ecologica di Pistunina, richiedendo l’intervento della prima partenza dalla caserma centrale dei Vigili del fuoco.

Le fiamme hanno trovato un terreno fertile tra i cassoni della differenziata contenenti materiali altamente infiammabili come carta, plastica e legno, propagandosi quindi rapidamente ad una tettoia e a un capannone adibito a falegnameria. La situazione è stata resa ancora più critica dalla presenza del vento, che ha favorito la rapida diffusione del fuoco.

Le autorità locali hanno dovuto mobilitare un’ampia squadra di soccorso per far fronte all’emergenza. Oltre alla squadra “boschiva” e alla prima partenza dei Vigili del fuoco, sono state inviate sul posto due autobotti, l’autoscala e una squadra dei Vigili del fuoco specializzata in incendi boschivi. Il Comune di Messina ha inoltre inviato una autobotte e mezzi di protezione civile per supportare le operazioni di spegnimento.

Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Messina, Felice Iracà, ha personalmente diretto le operazioni di soccorso, affiancato dal funzionario di guardia. Nonostante gli sforzi congiunti degli operatori sul campo, finora non è stato possibile domare completamente le fiamme. Da diverse ore, i soccorritori sono impegnati in una battaglia contro il tempo e le forze distruttive del fuoco, cercando di limitare i danni e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

L’incendio, che è passato da un rogo di sterpaglie a un pericoloso incendio che lambisce le abitazioni e devasta l’isola ecologica di Pistunina, rappresenta una vera e propria emergenza ambientale e richiede un impegno totale da parte di tutte le autorità competenti. Gli sforzi per domare le fiamme proseguono senza sosta, nella speranza di riportare la situazione sotto controllo e preservare la sicurezza e l’integrità della zona colpita.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it