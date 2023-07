Al Tindari Festival la prima assoluta de LA GRANDE MENZOGNA di Claudio Fava

I fatti, le contraddizioni e i misteri che ruotano attorno al depistaggio Borsellino arrivano finalmente e per la prima volta a teatro in una pièce scritta e diretta da Claudio Fava, una produzione Nutrimenti Terrestri. “La grande menzogna” andrà in scena – in prima assoluta nazionale – domenica 16 luglio ore 20 al Teatro di Paglia presso la Tenuta Giovenco di Patti, all’interno del cartellone del Tindari Festival con la direzione artistica di Tindaro Granata.

In questo nuovo testo drammaturgico, che vede Fava firmare anche la sua prima regia teatrale, si indaga il clamoroso furto di verità subito dall’Italia dopo la morte di Paolo Borsellino. Protagonista è lui, il giudice palermitano ucciso nell’attentato di via D’Amelio nel ’92, raccontato non più – com’è sempre accaduto – nel momento della solitudine e della morte ma nella condizione risolta di chi non c’è più. E può dire, indicare, pretendere.

In scena David Coco, eccellente attore siciliano che ha già lavorato più volte su testi teatrali di Fava, da “Il Mio Nome è Caino”, “Lavori in Corso” e “Il Giuramento”, tutti con la regia di Ninni Bruschetta, fino al più recente “Centoventisei” di Fava ed Abbate per la regia di Livia Gionfrida.

“La grande menzogna” racconta “diciassette anni di inganni, di indagini balorde, di processi viziati, di innocenti condannati all’ergastolo” ma non vuole essere un’invettiva contro Cosa Nostra e i manovali mafiosi: Borsellino questa volta accusa il “pubblico dei vivi”, la liturgia delle commemorazioni: “…io sono diventato il vostro atto di fede, il vostro amuleto… – afferma Borsellino sulla scena – e intanto non vi siete accorti di nulla”.

LA GRANDE MENZOGNA

Di Claudio Fava

Con David Coco

Regia di Claudio Fava

Scene e costumi Lydia Giordano Iolanda Mariella

Assistente alla regia Massimo Blandini

Foto Salvo Giuffrida

Grafica Angie Russo

Prodotto da Maurizio Puglisi per Nutrimenti Terrestri

Domenica 16 luglio 2023

Teatro di Paglia, Tenuta Giovenco, La Porticella 98066, Patti

Tindari Festival

