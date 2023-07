PD, a Messina eletto il nuovo coordinamento provinciale

Ieri si è riunita l’assemblea del Pd e, su proposta del Segretario regionale è stato costituito un comitato di reggenza composto da due componenti della segreteria regionale Giacomo D’Arrigo e Antonella Russo, e altri cinque componenti: Armando Hyerace, Domenico Siracusano, Patrizio Marino, Lucia Tarro Celi. Fa parte del comitato anche il deputato regionale Calogero Leanza.

L’Assemblea, svoltasi sotto la presidenza di Antonio Saitta, ha deliberato all’unanimità la scelta del nuovo assetto organizzativo del comitato che avrà il compito di traghettare il partito fino al congresso e dovrà farsi carico non solo di riorganizzare il partito in città ed in provincia ma sopratutto di promuovere iniziativa politica.

“Con l’assemblea di ieri – spiega il segretario regionale che ha già preso parte anche alle direzioni provinciali di Agrigento, Enna, Siracusa e Trapani – e la scelta del Coordinamento, il Pd si proietta verso le nuove sfide, tra cui le principali saranno la riorganizzazione dei circoli e la presenza nel territorio con l’animazione dell’”Estate militante”, promossa dalla nostra segretaria nazionale Elly Schlein”.

