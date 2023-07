Addio a Roberto Branca, punto di riferimento del tennis messinese: una vita dedicata alla racchetta

Oggi il mondo del tennis e del padel messinese si sveglia con una notizia triste: Roberto Branca, delegato provinciale della Fitp Messina, ci ha lasciato. Il dirigente peloritano di 59 anni ha combattuto con coraggio e determinazione contro una malattia implacabile, ma purtroppo non è riuscito a superarla.

Branca è stato un pilastro nel mondo del tennis per tutta la sua vita. Ha iniziato come atleta, poi è diventato istruttore e successivamente dirigente. Il suo impegno nel promuovere e sviluppare questo sport è stato encomiabile, ed era un punto di riferimento per gli appassionati di racchetta, in particolare per i membri del Circoletto dei Laghi, un luogo caro al cuore di Roberto e di suo fratello Fabio, dove insegnava tennis.

Nonostante la malattia, Branca non ha mai risparmiato energie e ha continuato a dedicarsi con passione al tennis fino agli ultimi mesi della sua vita. Ha organizzato e partecipato attivamente alle manifestazioni provinciali, dimostrando una straordinaria determinazione e un grande amore per lo sport. La sua disponibilità al dialogo e al confronto era apprezzata da tutti coloro che lo conoscevano, e la sua perdita lascerà un vuoto non solo tra i suoi cari, ma anche tra i numerosi ragazzi che lo hanno ammirato e forse hanno iniziato a giocare a tennis proprio grazie a lui.

La scomparsa di Roberto Branca rappresenta una perdita significativa per la comunità tennistica messinese. La sua passione, dedizione e competenza hanno influenzato e ispirato molte persone nel corso degli anni. Il suo lascito sarà ricordato non solo attraverso le sue imprese sul campo da tennis, ma soprattutto attraverso l’impatto positivo che ha avuto sulle persone che ha incontrato lungo il suo percorso.

Oggi, i tennisti messinesi piangono la scomparsa di un grande uomo che ha contribuito a diffondere e valorizzare il tennis nella sua città. Il suo spirito combattivo e il suo amore per lo sport saranno un’esempio da seguire per tutti coloro che continuano a giocare e ad apprezzare questa disciplina.

La Federazione Italiana Tennis e Padel di Messina si unisce al dolore dei familiari e degli amici di Roberto Branca, offrendo le più sentite condoglianze. La sua memoria vivrà nel cuore di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui la passione per il tennis.