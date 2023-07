Rds Summer Festival a Capo Peloro: le prenotazioni, limitate a 5000 posti per la serata, sono volate via in soli due ore

Manca poco all’attesissimo Rds Summer Festival a Messina, un evento estivo che promette di regalare emozioni e divertimento a tutti i presenti. La città si prepara ad accogliere una carovana di artisti e appassionati di musica da ogni parte del territorio, pronti a vivere una serata all’insegna dello spettacolo e della gioia. Venerdì 21 luglio, l’Arena Capo Peloro si trasformerà in un vivace village estivo, pronto a far ballare e cantare il pubblico presente.

Il programma della serata prevede la presenza di almeno sei nomi del lineup già annunciato due mesi fa dall’organizzazione. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco, potremo godere delle performance di Aka 7even e Baby K, accompagnati da Astol e Effetto Domino. L’attesa è alle stelle, e le aspettative dei fan sono davvero alte, considerando l’eccezionale talento di questi artisti e la reputazione dell’Rds Summer Festival nel presentare spettacoli di grande livello.

Per partecipare all’evento, era necessario prenotare la presenza sul sito dedicato del network romano. Le prenotazioni, limitate a 5000 posti per la serata, sono volate via in soli due ore, dimostrando l’enorme interesse e la grande affluenza di pubblico. Coloro che avevano effettuato la prenotazione online dovranno poi confermare la propria presenza ottenendo un braccialetto d’ingresso con un codice QR, attraverso specifici punti di front office.

Le operazioni di conferma delle prenotazioni si svolgeranno il giorno precedente l’evento, giovedì, in piazza Cairoli, dove i partecipanti potranno ottenere il loro braccialetto d’ingresso dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 (orari da confermare). Durante le giornate di venerdì e sabato, invece, questa operazione potrà essere effettuata solo alla Rotonda di Granatari, poco prima di entrare nella zona “rossa” del concerto.

L’atmosfera sarà infuocata e coinvolgente, con la musica e l’euforia che si fonderanno per creare un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti. Sarà un’occasione speciale per la città di Messina, un momento in cui la musica unirà le persone, creando un’atmosfera di festa e allegria.

L’amministrazione comunale ha anche emanato un’ordinanza viaria per garantire la sicurezza durante l’evento. Il villaggio di Torre Faro diventerà un’isola pedonale dalle 17:30 alle 2 di notte, con l’eccezione dei residenti che potranno accedere al parcheggio di Torre Morandi fino alle 19:30. Per i residenti, sarà necessario mostrare la carta di circolazione che attesta la residenza e questa sarà verificata dalle Forze dell’Ordine.

