Sicilia in fiamme: Più Europa “ogni anno solo parole”

“La distruzione dell’ambiente e dell’ecosistema, la morte di un numero incalcolabile di animali selvatici della fauna locale, rappresentano una irrimediabile perdita – aggiunge Letizia Valentina Lo Giudice componente della Segreteria nazionale di +Europa con delega alla giustizia – Inoltre l’assenza di mezzi adeguati in tutta la regione è una lacuna che va immediatamente colmata”

“Con profondo dispiacere, osserviamo gli avvenimenti degli ultimi giorni che suscitano un sentimento di rabbia e disperazione nei cuori di tutti i siciliani. Annualmente, ci troviamo a fronteggiare scene di orrore e tragedia con la stagione degli incendi che si ripresenta puntuale – dichiara in una nota la dirigente nazionale di +Europa Palmira Mancuso – Chiediamo che il Presidente della Regione Siciliana e i suoi assessori forniscano un resoconto esaustivo delle misure di prevenzione attualmente in atto. È altresì necessario che illustrino dettagliatamente i protocolli di sicurezza adottati e una chiara esposizione delle azioni intraprese fino ad oggi, nonché dei piani futuri.”

“È importante sottolineare che l’amministrazione regionale attuale prosegue nella continuità con quella precedente. Essa rappresenta l’erede delle amministrazioni di centrodestra che hanno governato quasi sempre la nostra Sicilia – dichiara Antonio Lo Re delegato alle infrastrutture per il gruppo +Europa Messina – I cittadini siciliani non possono più aspettare e hanno il sacrosanto diritto di essere informati sulla situazione in corso e gli esponenti politici hanno il dovere istituzionale di rispondere con trasparenza e responsabilità.”

L’assessore Comunale di Messina Minutoli che ha la delega alla protezione civile da ormai cinque anni, a proposito degli incendi che hanno devastato tutta la Sicilia, dichiara che “la prevenzione va rafforzata”. “Anziché sentire ogni anno che faremo prevenzione per l’anno venturo – sostiene il portavoce del gruppo +Europa Messina Giulio Perticari– desideriamo che si passi finalmente dalle parole ai fatti”