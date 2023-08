Poste Italiane: concerto di Musica con Vista a Messina, domenica 6 agosto a Villa Pulejo

Villa Pulejo a Messina torna ad ospitare uno dei concerti della quarta edizione di “Musica con vista”, il Festival Nazionale di musica classica promosso dal Comitato Amur insieme a 19 tra i maggiori enti storici concertistici italiani e con il sostegno di Poste Italiane.

La rassegna itinerante attraverserà il Paese fino a settembre con 41 concerti, in un viaggio musicale unico alla scoperta della bellezza e dei tesori nascosti della nostra penisola.

Nella città dello Stretto, appuntamento domenica 6 agosto alle ore 20.30, con il secondo concerto messinese, organizzato anch’esso dalla Filarmonica Antonio Laudamo di Messina.

I giardini e il fascino dell’ottocentesca Villa Pulejo faranno da sfondo ad un concerto unico, in cui si esibiranno i violoncellisti dell’Ensemble Goltermann. Sarà un forte impatto scenico, quello degli undici talentuosi musicisti, che eseguiranno un repertorio classico e contemporaneo che va dalle musiche di Rossini, a Villa-Lobos, Penderecki e l’immancabile Sollima.

Il Festival itinerante “Musica con Vista”, come testimonia quest’ultima tappa messinese, conduce lo spettatore alla scoperta delle bellezze nascoste del Paese, spesso fuori dai soliti itinerari. Affascinanti borghi, edifici storici come Villa Pulejo, siti culturali e giardini incantati, attraverso la musica e la cultura, promuovono lo sviluppo del turismo in grado di attrarre un pubblico eterogeneo.

Sul sito musicaconvista.it è disponibile una mappa interattiva del Festival che raccoglie moltissime attività con l’obiettivo di far conoscere, supportare e valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico del territorio.

