Viaggiavano con due pistole e una mitraglietta, arrestati dalla Polizia

Il personale della Squadra Mobile e della Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Messina durante un controllo sul territorio, nei pressi della barriera autostradale dello svincolo di Tremestieri, ha tratto in arresto due soggetti messinesi, di 36 e 20 anni d’età, denunciando un minore che era in loro compagnia, colti nella flagranza di reato di porto e detenzione in luogo pubblico di due pistole, di cui una calibro 357 magnum, e di una mitraglietta Skorpion tipo guerra, ricettazione e detenzione abusiva di cartucce.

I due uomini, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Messina-Gazzi mentre il minore è stato deferito per i medesimi reati ed affidato al genitore.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it