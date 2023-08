“Emergenza idrica a Messina: scarse riserve a causa del maltempo a Torrerossa e Bufardo”

A seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la zona etnea nelle scorse ore, si sono verificati continui cali di tensione elettrica agli impianti di captazione di Torrerossa e Bufardo. Questi disagi hanno avuto un impatto significativo sull’approvvigionamento idrico della città di Messina.

A causa dei problemi nei servizi elettrici, i serbatoi principali che alimentano la rete idrica cittadina non sono stati in grado di riempirsi a sufficienza per garantire una distribuzione regolare dell’acqua potabile. Come risultato, la popolazione sarà interessata da una ridotta erogazione idrica nella giornata di oggi, lunedì 21 agosto.

Le aree interessate includeranno il centro città e la zona nord di Messina, che comprende anche i villaggi costieri e collinari limitrofi. Questa misura è necessaria per affrontare l’attuale situazione di emergenza e garantire che l’approvvigionamento idrico sia gestito in modo responsabile.

L’Amministrazione invita tutti gli utenti ad essere pazienti durante questo periodo di limitata distribuzione idrica e chiede la comprensione dei cittadini di fronte a questa situazione eccezionale.

Per restare aggiornati sulla situazione e per segnalare situazioni di particolare disagio o emergenza, si prega di consultare il sito web ufficiale dell’Amministrazione comunale. Inoltre, è possibile segnalare eventuali problemi al numero dedicato 090.3687722 o tramite la pagina facebook di amam spa

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it