Libero Grassi. Barbagallo (PD): “suo sacrificio non è stato vano”

“Denunciare il pizzo e opporsi alla prepotenza mafiosa è un dovere di ogni cittadino onesto. Questo ci ha insegnato Libero Grassi. Il suo sacrificio non è stato vano. Tanto è cambiato da quel 29 agosto 1991. Sono nate le associazioni anti racket, in tanti denunciano anche se, ancora, come ha rilevato lo stesso procuratore di Palermo, ci sono ancora sacche di complicità e di silenzio. Dobbiamo proseguire su questo solco, sostenendo l’attività degli inquirenti e delle forze dell’ordine e non lasciando soli gli imprenditori che scelgono di denunciare”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo nel XXXII anniversario dell’omicidio dell’imprenditore palermitano Libero Grassi, ucciso da cosa nostra per essersi ribellato pubblicamente al pagamento del pizzo.

