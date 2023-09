Il ministro Musumeci presenta a Messina il libro “La Sicilia bombardata”: sabato 9 al Marina del Nettuno

Si terrà il pomeriggio di sabato 9 settembre alle ore 18 al Marina del Nettuno Yachting Club a Messina (viale Libertà, batteria Masotto) la presentazione dell’ultima fatica letteraria del ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare Nello Musumeci, dal titolo “La Sicilia bombardata – la popolazione dell’Isola nella Seconda guerra mondiale (1940-43)” con prefazione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

L’evento é organizzato dall’Associazione culturale “Amici del Museo – Franz Riccobono” e dall’Associazione studentesca “Solstitium”. Il programma prevede la presenza di Musumeci, i saluti e l’introduzione del prof. Luigi Montalbano, presidente dell’associazione “Amici del Museo” e le relazioni di Dario Caroniti, ordinario di Storia delle dottrine politiche presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche nell’Università degli Studi di Messina, e di Giuseppe Ruggeri, giornalista e scrittore. L’incontro sarà moderato da Salvatore Sapienza. Quella di Messina rappresenta la terza tappa di un ciclo di presentazioni, che ha avuto il proprio avvio a Gela, il 10 luglio scorso, nel giorno dell’ottantesimo anniversario dello sbarco angloamericano nel secondo conflitto mondiale, seguita poi da quella avvenuta a Palermo, il 18 luglio.

La Sicilia è un caso particolare: la prima terra europea ad essere coinvolta nel “fronte bellico” e la prima a venirne fuori, con un bilancio pauroso di circa diecimila vittime civili. È l’unica regione italiana dove gli angloamericani operano come forza “occupante”, senza alcun appoggio dell’antifascismo militante e col pieno sostegno dei mafiosi “perseguitati”.