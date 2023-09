Lotto vinti oltre 22 mila euro con un terno a Villafranca Tirrena

Il Lotto premia la Sicilia nel concorso di giovedì 7 settembre. Come riporta Agipronews, a Villafranca Tirrena vinti 22.500 euro grazie al terno 10-40-50 sulla ruota di Palermo, con una giocata del valore di 5 euro.

A Palermo vinti invece 18.675 euro in seguito alla combinazione 1-2-40-41 giocata su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,1 milioni di euro, per un totale di 799 milioni da inizio anno.

