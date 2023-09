Criticità al carcere di Gazzi: tra tentativi di suicidio e violenze continue sugli agenti

Ancora un episodio di violenza all’interno della Casa Circondariale di Messina-Gazzi, dove lo scorso 8 settembre un detenuto di origini palermitane ha aggredito un agente di Polizia Penitenziaria con calci e pugni. A riferirlo è il sindacato AS.P.PE-CON.SI.PE, che sottolinea come non si tratti di un episodio isolato. Infatti, l’aggressore aveva già manifestato comportamenti violenti pochi giorni prima presso la Casa Circondariale di Caltanissetta.

Il segretario regionale Sicilia AS.P.PE-CON.SI.PE, Giuseppe Crioli, ha dichiarato preoccupazione per l’incremento di tali episodi negli istituti penitenziari siciliani, rivelando una “carenza di organico che mette in discussione la tenuta del sistema penitenziario sull’isola, noto per ospitare reclusi di alto spessore criminale”.

Ma questo non è l’unico incidente riportato recentemente. La FpCgil di Messina, attraverso le parole del segretario Francesco Fucile e del coordinatore provinciale Giovanni Spanò, ha delineato una serie di episodi preoccupanti avvenuti nell’ultima settimana. Tra questi, un tentativo di impiccagione da parte di un detenuto, fortunatamente sventato in extremis grazie all’intervento tempestivo di quattro agenti. Altri episodi vedono invece gli agenti come vittime, come quello in cui un sovrintendente, nel tentativo di riprendere le chiavi delle celle sottratte da un detenuto, ha rischiato gravi ferite alla mano. In un altro caso, un agente è stato brutalmente pestato da un detenuto che mirava a ottenere un trasferimento in un altro istituto.

Il sindacato esprime grande preoccupazione per le condizioni lavorative degli agenti, riconoscendo il loro sacrificio e dedizione quotidiani. La Fp Cgil plaude all’operato degli agenti intervenuti durante il tentativo di suicidio e manifesta solidarietà a coloro che sono stati aggrediti. I rappresentanti sindacali chiedono un riconoscimento formale per l’operato dei poliziotti e una valutazione da parte della Commissione Ricompense del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Concludono chiedendo un intervento da parte della Direzione per tutelare il personale di Polizia Penitenziaria e sollecitano un cambiamento radicale nella gestione dell’istituto.

