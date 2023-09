Neurolesi, sit-in lavorati OSS Covid: la CISL FP Messina chiede l’immediata rettifica della delibera di stabilizzazione

Troppe incongruenze e difformità contrattuali alla base della delibera di stabilizzazione del personale OSS Covid di IRCCS Neurolesi Piemonte pubblicata ieri mattina sul sito dell’azienda. Una delibera che gli stessi lavoratori aventi diritto hanno contestato in un sit di protesta questa mattina presso gli uffici amministrativi di Villa Contino e della quale la CISL FP Messina ha immediatamente chiesto la rettifica e copia degli allegati citati e non pubblicati, tesi a giustificare la scelta degli OSS stabilizzati.

“Non convince – spiega il segretario generale Giovanna Bicchieri – la graduatoria dei 13 vincitori della stabilizzazione, molti dei quali non hanno mai superato una selezione pubblica a tempo determinato o indeterminato propedeutica alla stabilizzazione con il secondo criterio stabilito dal protocollo di intesa regionale che vede per altro la CISL FP unico sottoscrittore per il comparto.

Paradossalmente risultano infatti esclusi proprio coloro che invece erano stati reclutati da una graduatoria di IRCCS Piemonte e Asp Palermo, azienda capofila nell’emergenza sanitaria. Per altro si evidenziano grossolani errori nella trascrizione delle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori. Per queste ragioni, fermo restando che l’obiettivo della CISL FP Messina è la stabilizzazione di tutti e 44 gli OSS Covid, chiediamo la rettifica della delibera e l’immediato intervento dell’assessore regionale alla salute e dell’autorità giudiziaria.

