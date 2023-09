Fiat Metaverse – Alla scoperta del primo concessionario nel metaverso

La Fiat apre per la prima volta al mondo una concessionaria di automobili completamente dislocata all’interno del metaverso. Sono già in molti a dire che questo momento storico potrebbe cambiare il settore automobilistico per sempre, tracciando una strada pionieristica su come potrebbero essere gli showroom digitali in futuro.

Sviluppato in collaborazione con Touchcast e Microsoft, il negozio Fiat Metaverse è stato lanciato in Italia per vendere l’edizione limitata della 500 La Prima by Bocelli.

Il servizio consente ai clienti di cercare, configurare e persino acquistare definitivamente l’auto, ricreando in tutto e per tutto l’atmosfera di uno showroom comodamente da casa. Un’esperienza d’acquisto simile a quella offerta dai ricambisti online come http://www.ovoko.it/ , incredibilmente apprezzata dagli utenti.

Tutto questo non richiede l’uso di un visore VR, avatar o hardware costosi. Lo storico marchio torinese spera di aggiungere l’intera gamma 500 alla piattaforma entro il 2023. Il servizio verrà lanciato al di fuori dell’Italia con ulteriori modelli aggiunti a tempo debito.

Come funziona il Fiat Metaverse?

Fiat afferma che il negozio Metaverse può “trasportare istantaneamente il cliente all’interno di un’auto”. Una volta lì, gli utenti vengono accolti da un Product Genius, una persona reale, che mostra loro l’auto con ampie visuali a 360 gradi. Il cliente è quindi in grado di conoscere la tecnologia dell’auto e porre qualsiasi domanda su motorizzazione, ricarica e specifiche tecniche.

E’ possibile anche osservare da vicino come funziona il sistema di infotainment e come azionare le diverse modalità di guida e di ricarica dei veicoli elettrici. Un’altra funzione consente loro di visualizzare l’auto che desiderano selezionandone la carrozzeria, il colore e gli interni, per assistere ai cambiamenti in tempo reale.

Il Product Genius è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00 e il sabato dalle 10:00 alle 18:00.

Fiat continua con il suo “Tech it easy”

Olivier Francois, CEO di Fiat e Global Stellantis CMO, ha dichiarato: “In Fiat siamo ancora una volta i primi nell’offrire ai nostri clienti un’esperienza innovativa e senza stress. In puro stile Fiat, il Metaverse Store è il primo nel suo genere nel settore automotive . È un’esperienza magica: un viaggio immersivo guidato dall’uomo nel mondo Fiat. È semplice e user-friendly, perseguendo l’idea di “tech it easy” e accessibile a tutti, grazie alla sua tecnologia. In breve, è il nostro modo di rendere l’esperienza del nostro cliente su misura grazie all’interazione con una persona. Ciò è in linea con la nostra missione sociale di soddisfare l’attuale bisogno delle persone di una vita semplificata. Per la prima volta, i nostri clienti potranno esplorare e acquistare la 500 La Prima by Bocelli comodamente da casa grazie a un processo umano assistito, istantaneo, realistico e senza stress.”

500 La Prima By Bocelli

La 500 La prima by Bocelli è un’edizione speciale della celebre vettura italiana, nata dalla collaborazione tra la Fiat e il famoso tenore Andrea Bocelli. Questa esclusiva versione è stata creata per celebrare l’eleganza e lo stile italiano, unendo la passione per l’automobile con la bellezza della musica. La 500 La prima by Bocelli si distingue per il suo design raffinato e gli accenti di lusso, che riflettono il gusto impeccabile del tenore.

Ogni dettaglio è stato curato con la massima attenzione, dall’interno personalizzato con materiali pregiati alla scelta dei colori esterni, che richiamano l’armonia e la grazia tipiche della voce di Bocelli. Questa edizione limitata rappresenta un connubio unico tra la passione per l’arte e l’amore per l’automobilismo italiano, offrendo agli appassionati un’esperienza di guida unica e indimenticabile.

Le caratteristiche principali di questo modello unico nel suo genere

La 500 La prima by Bocelli è caratterizzata da una serie di dettagli e accenti esclusivi che la rendono un’auto unica nel suo genere.

Design raffinato: La vettura presenta un design elegante e sofisticato, con linee sinuose e proporzioni armoniose. Gli accenti cromati e i dettagli personalizzati contribuiscono a creare un’atmosfera di lusso e raffinatezza.

Interni pregiati: L’interno è stato curato nei minimi dettagli, utilizzando materiali di alta qualità e finiture esclusive. I sedili sono rivestiti in pelle pregiata e presentano cuciture contrastanti, mentre le plance e le finiture sono realizzate con materiali pregiati.

Colore esclusivo: La 500 La prima by Bocelli è disponibile in un colore unico e distintivo, appositamente scelto per riflettere l’eleganza e l’armonia della musica di Andrea Bocelli.

Sistema audio di alta qualità: La vettura è dotata di un sistema audio di alta gamma , progettato per offrire un’esperienza di ascolto eccezionale. Questo sistema audio permette di godere appieno della musica preferita mentre si è alla guida.

Esclusività: La 500 La prima by Bocelli è un’edizione limitata, il che significa che solo un numero ristretto di vetture è stato prodotto. Questo aggiunge un elemento di esclusività e valore alla vettura, rendendola particolarmente ambita dai collezionisti e dagli amanti dell’automobilismo.

Performance eccezionali: Oltre al suo aspetto elegante, la 500 La prima by Bocelli offre anche prestazioni eccezionali. È dotata di un motore potente e di tecnologie all’avanguardia per garantire una guida dinamica e piacevole.

Dettagli personalizzati: La vettura presenta dettagli personalizzati che riflettono la personalità e il gusto di Andrea Bocelli. Questi dettagli unici aggiungono un tocco distintivo e esclusivo alla vettura, rendendola una testimonianza tangibile dell’unione tra l’arte e l’automobilismo.

